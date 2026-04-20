В Мексике произошла стрельба около пирамид, есть жертвы

Неизвестный мужчина устроил стрельбу около пирамид в археологической зоне в мексиканской Теотиуакане. В результате погибла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно предварительным данным, мужчина забрался на пирамиду, после чего начал стрелять по людям внизу. В результате пострадало более десяти человек. Кроме того, погибла туристка из Канады.

Как объявили в Министерстве безопасности Мексики, позже стрелок покончил с собой. В данный момент территория оцеплена.

«На месте были изъяты огнестрельное оружие, холодное оружие и патроны», — заявили в ведомстве.

Помимо этого, заведующий консульским отделом диппредставительства России в Мехико Яков Федоров заявил, что в результате стрельбы мог пострадать россиянин. Сейчас ведомство проверяет эту информацию.

«Мы проверяем появившиеся сообщения о россиянине, получившем ранение при стрельбе на пирамидах Теотиуакан», — сообщил Федоров.

Ранее мужчина смертельно ранил восьмерых детей в Луизиане.