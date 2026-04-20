Энергодар остался без электричества из-за неотложных работ

Город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области Энергодар останется без электроснабжения до 12:00 по московскому времени 21 апреля. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, это связано с необходимостью срочных ремонтно-восстановительных работ на электрооборудовании: для их выполнения было принято решение временно отключить подачу электричества. Ориентировочная продолжительность отключения — до указанного времени.

16 апреля в Энергодаре в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ был ранен мирный житель. 47-летний мужчина получил травмы средней тяжести в районе «ГРЭСовских дач». Пострадавшего доставили в медсанчасть, где ему предоставляют необходимую медицинскую помощь.

До этого, утром 15 апреля, сообщалось о временном отключении электроснабжения в городе из-за атаки со стороны ВСУ.

Ранее часть Энергодара осталась без света из-за атаки украинского дрона.