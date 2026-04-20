Стало известно имя пассажира, умершего в экстренно севшем в Румынии самолете

Стало известно имя скончавшегося в самолете рейса «Санкт-Петербург — Стамбул», который экстренно посадили в Румынии — им оказался народный артист России и дирижер Сергей Стадлер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в комитет по культуре города.

Музыканту было 63 года. Причина смерти пока не называется.

Стадлер — художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга. Свои соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор города Александр Беглов.

«Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель "Петербург-концерта" и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт Петербурга. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам — всем, кому он был дорог. Сергея Стадлера воспитал Санкт Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем», — заявил он.

