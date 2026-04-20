Экстренно приземлившийся в Румынии самолет вылетел в Стамбул

Самолет Airbus A321 из Петербурга, экстренно приземлившийся в Бухаресте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, вылетел по маршруту в Стамбул. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Борт вылетел из румынской столицы в свой изначальный пункт назначения — Стамбул», — сказал собеседник агентства, отметив, что в Бухаресте лайнер находился около трех часов.

До этого стало известно, что пассажира, которому потребовалась медицинская помощь, спасти не удалось. Как сообщал ранее Telegram-канал Mash, 60-летнего мужчину медики пытались реанимировать прямо на борту, но безуспешно.

20 апреля рейс Санкт-Петербург — Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines подал сигнал бедствия и приземлился в Румынии из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.