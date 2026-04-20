Три человека пострадали в перестрелке в Белгородской области

Три человека пострадали в результате перестрелке в Красногвардейском округе Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказали в ведомстве, в перестрелке фигурировало охотничье ружье и два травматических пистолета. Причины конфликта, как и состояние пострадавших, не уточняются.

«По данному факту следователем ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “з” ч.2 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия)», — сообщили в УМВД.

Как уточнили в ведомстве, участники конфликта были установлены, а оружие изъято. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее стрельба произошла в жилом доме в Москве.