Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

Второй многоквартирный жилой дом в Сызрани попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе по второй жилой многоэтажке сообщает Mash.

По информации издания, при попадании второго дрона в здание возник пожар. Возгорание возникло на шестом этаже десятиэтажного дома.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь на 22 апреля. МЧС публиковало кадры с места взрыва первого дрона, из-за которого частично обрушился подъезд другого жилого дома.

Как сообщало Министерство обороны России, всего за ночь средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.