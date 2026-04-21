На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

Народный депутат Роман Костенко вступился за полицейских, покинувших место теракта в Голосеевском районе Киева. Он предложил критикам занять их позицию и посмотреть, как бы те действовали в аналогичной ситуации, сообщает «Страна.ua».

«Я бы хотел увидеть тех людей, которые сейчас критикуют, — поставить их на то же самое место, даже с автоматом или пистолетом, и посмотреть, как бы они действовали», — заявил Костенко.

При этом он признал, что полицейские выглядели неподготовленными и не выполнили свою задачу.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в отношении сбежавших от стрелка в Киеве полицейских возбудили уголовное дело. Опубликованные кадры с боди-камер показывают, как экипаж прибыл на место, увидел раненых, включая ребенка, но после новых выстрелов покинул место происшествия, имея при себе табельное оружие и законные основания для его применения.

Вечером 18 апреля очередной насильственно мобилизованный украинец открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.