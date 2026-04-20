Молодой россиянин погиб в Таиланде, упав с большой высоты

На острове Пхукет в Таиланде погиб 22-летний россиянин. Молодой мужчина упал с одного из верхних этажей кондоминиума в районе Вичит, пишет газета «Кхаосот» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 20 апреля, в 17:15 по местному времени (13:15 мск).

Источник заметил, что стражи порядка местного участка получили сигнал о падении с большой высоты иностранного гражданина, отправились на место происшествия.

«Полицейские обнаружили молодого мужчину, лежащего без сознания на площадке перед кондоминиумом с признаками падения с большой высоты и тяжелыми травмами», — пояснил собеседник газеты.

В Вичит также прибыли спасатели. Они провели реанимационные процедуры, затем доставили пострадавшего в больницу «Бангкок Сирирот Пхукет», где мужчина скончался от полученных травм.

Журналисты заметили, что следователи начали расследование причин и обстоятельств произошедшего, передали информацию о гибели россиянина коллегам из туристической полиции с тем, чтобы те известили российскую дипмиссию в Таиланде.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года на пляже Калим на Пхукете утонул 69-летний россиянин Сергей Лункин, отдыхавший на острове с 47-летней спутницей.

Кроме того, 14 апреля 2026 года в курортном городе Паттайя погиб 22-летний чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев.

Молодой спортсмен попал в аварию на мотоцикле, был доставлен в больницу и подключен к ИВЛ. Медики не смогли спасти его жизнь.