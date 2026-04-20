Многодетная москвичка купила машину и стала жертвой «схемы Долиной»

Жительница Москвы, воспитывающая одна троих детей, рискует остаться без автомобиля Audi из-за «схемы Долиной». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале. Женщина понятия не имела, какая история скрывается за машиной.

Год назад москвичка Яна приобрела в кредит иномарку за 2,8 миллиона рублей у перекупщика по фамилии Красильников. Машина числилась на его 72-летней родственнице. Продавец заверил молодую женщину, что подобное оформление является обычной практикой в его работе и проблем никаких не будет.

Но через три месяца автомобилист получила повестку об аннулировании договора купли-продажи. Только на суде она узнала, что первым хозяином Audi был 23-летний Максим, который всего за миллион рублей расстался с машиной под давлением «сотрудников ФСБ» и лжеполицейских. Сразу после этого авто приобрел перекупщик по фамилии Кузьмин, который уже на следующий день перепродал его Красильникову. У него позже Яна и купила этот автомобиль.

Спустя год вернуть машину через суд решила мать Максима, юрист по профессии. Изначально Химкинский суд встал на сторону многодетной матери, но Московский областной суд отменил это постановление. Апелляционная инстанция сочла первую сделку по отчуждению Audi совершенной на крайне невыгодных условиях.

Теперь процесс движется к двусторонней реституции, пишет источник. В этом случае иномарку обяжут вернуть Максиму, а он будет должен компенсировать уплаченные за нее средства всем участникам цепочки перепродаж. По мнению Яны, разбирательства затянутся на долгие годы и упрутся в невозможность взыскать деньги с пожилой родственницы Красильникова.

Не став ожидать финала тяжбы, мать первого собственника объявила машину в розыск как угнанную. Более того, она пошла на то, чтобы силой вернуть автомобиль, о чем свидетельствует видео, записанное Яной. При выезде с парковки ее в машине заблокировали несколько других автомобилей. Прибывшие на вызов полицейские не нашли оснований для изъятия Audi. Позднее к дому женщины наведались люди в штатском, назвавшиеся судебными приставами, и потребовали отдать ключи. Поскольку документы на изъятие они не предъявили, им пришлось уйти ни с чем.

Яна намерена подать кассационную жалобу, чтобы сохранить машину за собой. Женщина подчеркивает, что автомобиль критически важен для ее семьи, в которой подрастает грудничок и есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

