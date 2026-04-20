В Москве арестовали мужчину, который забил знакомую

В Москве избрали меру пресечения мужчине, который забил знакомую. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.
Инцидент произошел не позднее 17 апреля. По версии следствия, фигурант находился вместе со своей 37-летней знакомой в здании на улице Фридриха Энгельса. Внезапно между ними возникла взаимная неприязнь — мужчина набросился на женщину с кулаками и жестоко избил ее, в результате она не выжила.
Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил фигуранта под стражу на время дальнейшего разбирательства по факту произошедшего.
