В Москве арестовали мужчину, который забил знакомую

В Москве избрали меру пресечения мужчине, который забил знакомую. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

© Газета.Ru

Инцидент произошел не позднее 17 апреля. По версии следствия, фигурант находился вместе со своей 37-летней знакомой в здании на улице Фридриха Энгельса. Внезапно между ними возникла взаимная неприязнь — мужчина набросился на женщину с кулаками и жестоко избил ее, в результате она не выжила.

Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил фигуранта под стражу на время дальнейшего разбирательства по факту произошедшего.

До этого толпа жестоко избила мужчину в Ставрополье прямо на глазах его малолетнего сына. Испуганный мальчик подбежал к отцу и пытался привести его в чувство.

Ранее россиянка избила соседку из-за березы и попала под суд.