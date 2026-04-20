Военный прокурор с помощником попались с 300 тысячами долларов в российском городе

В Туле задержаны четверо подозреваемых, причастных к попытке мошенничества — двое из них сотрудники прокуратуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Среди задержанных трое мужчин и женщина. Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Прокурорских работников взяли сотрудники ФСБ России с поличным при получении 300 тысяч долларов в качестве взятки — это исполняющий обязанности военного прокурора Тульского гарнизона и бывший помощник прокурора Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы. Они заключены под стражу. Двое их сообщников, жители Тулы, помещены под домашний арест.

По данным СК, в декабре 2025 года они узнали о расследовании уголовного дела в отношении жителя Новомосковска и предложили его жене решить вопрос о его прекращении и освобождении обвиняемого от уголовной ответственности. За свои услуги фигуранты дела потребовали 300 тысяч долларов, хотя не могли никак повлиять на ход расследования.

