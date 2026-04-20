Летевший в Турцию самолет с россиянами экстренно сел в Румынии

Пассажирский самолет Airbus A321 с россиянами на борту подал сигнал бедствия в небе и экстренно сел в Румынии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что борт авиакомпании Pegasus Airlines вылетел из Санкт-Петербурга и направлялся в Стамбул, Турция. Лайнер приземлился в Бухаресте, всего на борту находилось 200 пассажиров.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно сел в международном аэропорту США из-за писка от неизвестного устройства на борту. Инцидент произошел утром 18 апреля во время рейса из Чикаго в Нью-Йорк.