При обыске у Тайчера обнаружили крупную сумму денег в рублях и валюте

Силовики нашли крупную сумму денег, в том числе в рублях и валюте, у экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в ФСБ.

На опубликованных на сайте «Известий» кадрах видно, как силовики проводят обыск дома у Тайчера. На столе лежат стопки денег. Точная сумма найденных купюр, не уточняется.

По данным следствия, Тайчер придумал схему, по которой из бюджета «утекли» миллионы. Злоумышленники заключали фиктивные договоры и выдавали невозвратные займы. Ущерб по делу превысил один миллиард рублей.

Тайчера осудили на 11 лет за мошенничество. Он также должен выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Суд в Екатеринбурге взыскал с обвиняемого 30 миллиардов рублей. В собственность государства также отошли 100 процентов акций компании «Вектор Рейл», принадлежавшей Тайчеру.