Женщина избила полицейского в аэропорту и пустилась в бега

В аэропорту Перми сотрудники транспортной полиции заметили женщину, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители подошли к ней и сделали замечание, указав на недопустимость такого поведения в общественном месте. Однако пермячка отреагировала на это агрессивно, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В ответ на законные требования полицейских женщина набросилась на одного из них и нанесла ему несколько ударов. Пострадавший сотрудник не получил серьёзных травм, однако противоправные действия нарушительницы были зафиксированы. В отношении неё немедленно возбудили уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.

После начала расследования фигурантка перестала являться к следователю и покинула место своего жительства. Правоохранительные органы объявили её в розыск. Выяснилось, что женщина скрывалась от правосудия, спрятавшись в квартире своей матери.

Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение беглянки и задержать её. В настоящий момент она находится под следствием. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Материалы дела переданы в суд для избрания меры пресечения.