Что известно о похищении туристки из РФ на Бали

Жительницу Подмосковья Наталию Рукавишникову, предположительно, насильно удерживают в Джакарте, сообщили родственники. Женщина прилетела в Индонезию в январе вместе с подругой, после отъезда той осталась в стране и познакомилась с местным жителем, пишет aif.ru.

Когда она решила вернуться домой, неизвестные, по словам брата, вывели ее прямо из самолета — она кричала и звала на помощь. Сейчас россиянку держат в съемной квартире в Джакарте.

У нее отобрали паспорт и телефон, общаться с семьей разрешают только через редкие видеозвонки в присутствии мужчины. Родственники заметили странности: пропали голосовые сообщения, мать стали называть на «вы», тексты похожи на машинный перевод. Семья допускает, что часть переписки ведет не сама женщина.

Во время одного из звонков Наталии удалось тайно сфотографировать документы мужчины и передать снимки родным. Брат предлагал ей несколько вариантов побега, но реализовать их сложно — семья опасается, что мужчина отслеживает перемещения и данные о рейсах. Также женщина просила перевести деньги, ссылаясь на долги мужчины после проигрыша в казино. Родственники считают, что просьбы были сделаны под давлением.

Семья россиянки, удерживаемой в Индонезии, обратилась в полицию и российское посольство. Существует вероятность, что женщину могут доставить в дипломатическое представительство для продления визы, что родные рассматривают как возможность получить помощь.

От официальных лиц Индонезии и российских дипломатов пока не поступало комментариев по этому поводу. Мужчина, удерживающий Наталию, заявил, что отпустит ее через месяц, однако доверия к его словам нет.