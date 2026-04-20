Стали известны подробности похищения россиянки в Индонезии

Стали известны подробности похищения россиянки Наталии в Индонезии — с ней удалось связаться и получить информацию о ее местонахождении. Об этом пишет Telegram-канал агентства «RT на русском».

Она поделилась с журналистами геопозицией и сообщила, что ее удерживают против воли в самых дешевых трехзвездочных апартаментах в центре Джакарты. Помимо этого, похищенная заявила, что за ней следит ее влиятельный знакомый, который контролирует ее и никуда не выпускает. По ее словам, мужчина хочет на ней жениться. Россиянка смогла отправить его документы, а также записала злоумышленника на видео, после чего перестала выходить на связь.

Брат соотечественницы рассказал изданию, что последний раз разговаривал с женщиной 19 апреля. Она сообщила семье, что у нее забрали документы, а телефон выдают лишь изредка. Похититель Наталии связан с правоохранительными органами, добавил он.

«Когда сестра пыталась вылететь домой, он снял ее с рейса вместе с полицией. Она уже прошла регистрацию и садилась на борт. И никто не вмешался. Он сказал там всем, что якобы это их семейные проблемы», — заключил брат потерпевшей.

Ранее стало известно, что российскую туристку похитил мужчина из самолета в Индонезии. Уточнялось, что россиянка познакомилась с ним во время отдыха.