В Москве задержана няня после кражи украшений у работодателя

Ущерб оценивается в 1,9 млн рублей. Как сообщили агентству «Москва» в столичном главке МВД, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что из её квартиры на Первомайской улице пропали ювелирные изделия. При этом входная дверь не имела следов взлома. Во время проверки стражи порядка установили причастность к краже 40-летней жительницы Москвы, которая работала в этой семье няней. Её задержали на 7-й Парковой улице.

Выяснилось, что женщина на протяжении месяца тайно похищала из квартиры потерпевшей украшения, сдавала их в ломбард и тратила деньги на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантка помещена под домашний арест.