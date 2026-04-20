В Брянске хирург забыл салфетку в пациентке, она не выжила

Медик стал фигурантом уголовного дела после ошибки во время операции в Брянске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина поводил операцию, но во время вмешательства, но случайно оставил в брюшной полости женщины медицинскую салфетку.

Спустя некоторое время у нее появились осложнения, спасти ее не смогли.

В отношении медика возбудили уголовное дело. Сам фигурант вину признал частично. Он пояснил, что действительно оставил инородный предмет, но считает, что это не было причиной произошедшего.

Суд приговорил его к году ограничения свободы. Помимо этого, он не сможет заниматься профессиональной деятельностью год.

«В связи с истечением сроков давности уголовного преследования от назначенного наказания осужденный освобожден», – сообщается в публикации.

Приговор в силу не вступил, его можно обжаловать.

