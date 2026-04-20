В Уфе водители автобусов подрались на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Водитель автобуса №110 подошел со стороны входной пассажирской двери к автобусу №101 и начал на повышенных тонах разговаривать с кондуктором и водителем. Он очень сильно кричал и спрашивал что-то вроде: «Во сколько поедете?». Также требовал маршрутный лист», — сообщил телеканалу уфимец.

По его словам, инцидент произошел 18 апреля. Очевидцы запечатлели конфликт на видео. На кадрах заметно, как люди дерутся перед общественным транспортом, при этом в момент конфликта мужчины падают на проезжую часть.

По данным канала, после произошедшего зачинщик драки сел в автобус и уехал. В Уфимском линейном управлении МВД на транспорте сообщили, что по данному факту проводится проверка.

