Детсад в Одинцово закрыли после массового отравления детей

В детском саду № 23 в Одинцово зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По данным администрации, симптомы выявлены у 38 воспитанников, восемь из них госпитализированы. У двоих детей лабораторно подтверждён сальмонеллёз, один из заболевших уже выписан из больницы.

В учреждении проведены масштабные противоэпидемические мероприятия:

выполнена полная дезинфекция помещений;

организована встреча с родителями, даны разъяснения по ситуации;

взяты пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей и оборудования;

анализы сотрудников пищеблока не выявили возбудителя сальмонеллёза.

Питание в саду обеспечивает муниципальное предприятие «Доброе кафе». Нарушений по линии производственного контроля не обнаружено. По предписанию Роспотребнадзора работа групп была временно приостановлена. С понедельника детсад возобновил работу, но детей допускают только при наличии медицинской справки.

Ранее Следственный комитет сообщал, что 9 апреля за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились 27 воспитанников этого детсада в возрасте от 2 до 7 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации РЕН ТВ, первые случаи заболевания фиксировались с середины марта, а к середине апреля были подтверждены случаи сальмонеллёза.

Между тем, в двух детских садахЮжно-Сахалинска выявили больных кишечной инфекцией. Также из-за вспышки норовируса в Муроме отстранен директор МУП «Водопровод и канализация».