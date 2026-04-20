В Перу огромная свинья ворвалась в школу, где проходило голосование за президента страны. Об этом пишет Need To Know.

Свинья прогуливалась по классам, которые на время выборов превратились в избирательные участки. Она издавала различные звуки, заглядывала во все углы и проверяла урны для мусора. Этот момент попал на видео.

Животное попытались выгнать с помощью стула, но в итоге оно ушло само. Позже свинью видели отдыхающей в ближайшем парке.

Видео впоследствии опубликовали в социальных сетях. В комментариях пользователи шутили, что из свиньи получился отличный наблюдатель. Кто-то написал, что нужно было дать ей проголосовать: скорее всего, она бы сделала правильный выбор.

Ранее сообщалось, что в Берлине, Германия, полиция выгнала из магазина товаров для дома дикого кабана. Выйдя на улицу, он тут же сбежал в лес.