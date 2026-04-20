10 тысяч кв метров моря загрязнены нефтью после атаки БПЛА на Туапсе

Шесть судов порта Туапсе - быстроходные катера и нефтемусоросборщики - занимаются ликвидацией последствий розлива нефтепродуктов в море. Площадь нефтяного пятна составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

© Российская Газета

Нефтяное пятно было замечено со спутников 19 апреля. Для локализации выставили боновые заграждения.

Розлив нефтепродуктов вызван повреждением морского терминала порта, который произошел после масштабной атаки ВСУ на Туапсе 16 апреля. На объекте возник пожар, который потушили лишь спустя трое суток.

Часть нефтепродуктов попала в реку Туапсе, их сбор продолжается.

Как писала "РГ", ранее спасателям пришлось установить 750 метров боновых заграждений на реке и пять специальных устройств для сбора, также оборудовали нефтеловушку.

Тогда местные власти сообщали, что выхода нефтепродуктов в море не допущено.

Напомним, сегодня Туапсе опять подвергся атаке украинских беспилотников. На морском терминале порта снова возник пожар.