Убийца криминального босса из клана Деда Хасана получил пожизненный срок

В Мосгорсуде в понедельник был оглашен приговор одному из убийц криминального авторитета, расстрелянного из пистолетов-пулеметов 21 год назад. Долгое время обвиняемому удавалось скрываться от следствия.

Как сообщал ранее "МК", 25 апреля 2005 года четверо мужчин ворвались в ресторан "Жёлтая субмарина" в 1-м Тверской-Ямской переулке и убили из огнестрельного оружия Вахтанга Кардаву, известного в криминальном мире как Ваха Сухумский. Кроме него от налёта погиб его дальний родственник, тоже сидевший за столиком, и водитель Вахи, ветеран Афганской войны. Последний пытался отстреляться от бандитов, но неудачно. Преступники скрылись с места происшествия сразу же после расправы, но были ранены охранниками Вахи, открывшими огонь им вслед. Чтобы не вызвать подозрений, они не стали обращаться по поводу пулевых ранений в больницы Московского региона, а отъехали подальше, в Кабардино-Балкарию, где лечились под фальшивыми именами. В дальнейшем одним из главных улик стали как раз результаты судебно-медицинской экспертизы, по которым ранения были нанесены оружием охраны Сухумского.

По версии следствия, убийство было результатом противостояния двух авторитарных преступных кланов — Деда Хасана, которому принадлежал Ваха, и Рудика Бакинского.

Одного из участников расстрела удалось задержать, однако вскоре пришлось отпустить за недоказанностью вины, а еще чуть позже он умер. Второго подозреваемого также оправдали, а третьего, водителя, отпустили по причине истечения срока давности преступления. Четвёртый соучастник был объявлен в международный розыск и в конце концов нашелся в Московском регионе. Подсудимый много лет умело скрывался от уголовного преследования — жил по поддельному паспорту, не устраивался на официальную работу, не пользовался банковскими картами и даже не оформлял на себя телефонный номер. При этом следователей гангстер уверял в своей невиновности и в том, что ничего не знал о готовящемся убийстве — якобы его наняли, чтобы он всего лишь проконтролировал деловую встречу.

Мосгорсуд признал мужчину виновным и приговорил к пожизненному заключению.