Закладчика с 330 граммами кокаина задержали в Новой Москве

Силовики задержали в столичном районе Внуково мужчину с более чем 337 граммами кокаина. Москвич работал закладчиком и планировал сбыть наркотики. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— При личном досмотре в сумке мужчины полицейские обнаружили семь пакетов с веществами. Согласно результатам исследования части изъятого, в нем содержится наркотическое средство — кокаин общей массой более 337 граммов, — рассказали на сайте ведомства.

В отношении 58-летнего москвича завели уголовное дело. Злоумышленника отправили в СИЗО.

Ранее правоохранители остановили на Петрозаводской улице в Москве двух мужчин и нашли у них наркотики. Подозреваемые работали закладчиками и планировали сбыть полкилограмма гашиша. В их отношении возбудили уголовное дело. Одного из фигурантов заключили под стражу, а второго отправили под домашний арест.