Российская школьница разбила молотком несколько иномарок из-за парня

В Петербурге задержали девушку, повредившую машины молотком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, 18 апреля в полицию поступило сообщение, что возле дома № 33 на улице Ушинского неизвестные повредили автомобили. Прибывшие на место полицейские установили причастность к произошедшему 16-летней девушки, которая находилась со своим знакомым.

По предварительным данным, она молотком нанесла несколько ударов по двум припаркованным машинам. В результате повреждения получила Geely Tugella и Lexus, у которого разбито стекло. После задержания девушка рассказала, что причиной ее действий стало расставание с молодым человеком.

Пострадавшие автовладельцы обратились с заявлениями в полицию. Сумма ущерба устанавливается.

