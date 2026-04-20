Лихач без прав на иномарке пытался сжечь полицейских в Горном Алтае

В Горно-Алтайске задержан местный житель, который, после опасного вождения, привлекшего внимание правоохранителей, облил из ведра бензином стражей порядка и пытался их поджечь.

© Российская Газета

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, история началась с замеченной полицейским иномарки с признаками подложных госномеров. Сам правоохранитель в этот момент находился не на службе и передал информацию коллегам.

Инспекторы догнали авто, однако водитель не собирался останавливаться и попытался скрыться. В ходе погони он остановился возле одного из домов, забежал внутрь, а вернулся с ведром, наполненным горючим. Через забор он вылил горючее на свою машину и на силовиков, пригрозив поджогом. Успокоить его не удалось - злоумышленник в итоге поджег ведро, метнул его в сторону инспекторов, но промахнулся. Однако и после этого гонщик не сдался, попытавшись поджечь пропитанную бензином тряпку.

При задержании нарушитель оказал сопротивление, пришлось применить физическую силу, добавила Ирина Волк. Как выяснилось, водительских прав у задержанного 49-летнего мужчины не было. В отношении злоумышленника составили 15 административных протоколов, он отправлен на семь суток под административный арест. Кроме того, буйный лихач стал фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителей власти.