В Японии зафиксированы первые волны цунами высотой до 70 см

В японской префектуре Иватэ в водах Тихого океана волны цунами достигли высоты до 70 см. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные метеорологического управления страны.

Угроза цунами высотой до 3 метров объявлена для северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья Хоккайдо. Волны зафиксированы в 5-20 км от берега. Жителей прибрежных районов призывают эвакуироваться и держаться подальше от побережья. Власти сообщают об эвакуации не менее 20 тысяч человек. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Землетрясение произошло 20 апреля в 16:53 по местному времени у побережья Санрику на глубине 10 км. Эпицентр находился на широте 39,8 градуса северной широты и долготе 143,2 градуса восточной долготы. Максимальная интенсивность подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Япония находится в одной из самых сейсмически активных зон мира — Тихоокеанском огненном кольце, где ежегодно фиксируется до 20% всех сильных землетрясений в мире. Нынешнее землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья региона Тохоку — территории, которая неоднократно страдала от мощных подземных толчков и цунами.

Операторы атомных электростанций сообщают, что после землетрясения все объекты работают в штатном режиме, отклонений не зафиксировано. Движение скоростных поездов «синкансэн» на линии Токио — Син-Аомори приостановлено. Премьер-министр Японии призвала граждан эвакуироваться на возвышенности. Угрозы цунами для западного побережья США нет.