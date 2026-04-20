Студентка умерла во время соревнований в российском вузе

В Костроме 17 апреля во время соревнований в Юридическом институте имени Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета на спортивной площадке скончалась студентка.

По словам очевидцев, девушка участвовала в волейбольном матче. После одного из игровых эпизодов она внезапно почувствовала себя плохо и начала падать — сначала опустилась на колени, затем потеряла равновесие полностью.

Очевидцы рассказали, что окружающие не сразу поняли, что происходит, и помощь была оказана не сразу. Прибывшие медики более 40 минут пытались спасти пострадавшую, но она скончалась.

Причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Похороны пройдут 21 апреля в Угличе Ярославской области, откуда была родом погибшая, сообщает "МК-Ярославль".