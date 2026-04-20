Артист решил расправиться с супругой, а после и сам отправился на тот свет. Трагедия до сих пор не укладывается в голове коллег погибших.

В ночь на 19 апреля в подмосковных Мытищах произошла трагедия. Актер Владислав Бенграф и его супруга Евгения, работавшая с ним в одном театре, в ходе ссоры нанесли друг другу ножевые ранения, от которых оба скончались.

Владислав Бенграф служил в мытищинском Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Одной из его последних ролей стал маркиз в спектакле «Сирано де Бержерак». Евгения занимала должность заведующей гримерным цехом в том же театре. Коллеги описывали ее как светлого и спокойного человека, а Владислава — как творческую личность, переживавшую периоды депрессии. За год до трагедии актер публично признавался жене в любви. В мае 2025 года он написал в соцсетях, что благодарен судьбе за встречу с ней. Однако, по словам соседей, пара часто скандалила. За два дня до гибели Евгения выгнала мужа, устав от его импульсивного поведения. Владислав жил у тещи, умолял жену о прощении и не давал развода.

Стали известны подробности о супругах, зарезавших друг друга в Подмосковье

Вечером 18 апреля пути супругов разошлись. Евгения отправилась к подруге на вечеринку, а Владислав заехал в театр, затем встретился с друзьями. Около часа ночи он приехал к жене в квартиру на улице Воровского, где началась ссора. Конфликт перерос в драку с применением ножа. Владислав нанес жене смертельные удары в шею и грудь, а она, истекая кровью, успела ударить мужа ножом в шею. Оба скончались на месте.

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в комментарии «АиФ» назвал произошедшее «обычной бытовухой».

«Женщина хотела уйти, собиралась подать на развод — скандал перешел в фехтование. Поножовщина. Тут оригинально то, что оба отправились в морг, а не один в морг, а другой в тюрьму. Ревность — одна из самых частых причин для бытовухи и таких тяжелых последствий», — объяснил специалист.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Убийство». Следователи изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Знакомые пары также рассказали, что в последнее время супруги почти ни с кем из близких не поддерживали дружеских отношений, как будто замкнулись друг на друге.

На странице Бенграфа в соцсети появляется все больше комментариев от знакомых или случайных интернет-пользователей. Многие недоумевают, как такое могло произойти с двумя молодыми и адекватными людьми.