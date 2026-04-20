Учительница-педофил попалась на горячем

В Луизиане 31-летнюю бывшую учительницу Марису Ноэль обвинили в 25 сексуальных преступлениях в отношении двух её бывших учеников. Расследование ведёт офис шерифа прихода Сент-Мартин.

Дело открыли 28 января после жалобы на «неподобающие отношения» с одной из бывших учениц. На тот момент Ноэль работала в начальной школе Teche Elementary. В ходе следствия, которое проводилось совместно с Бюро расследований Луизианы и Службой внутренней безопасности, выявили второго пострадавшего.

15 апреля офис шерифа объявил о дополнительных обвинениях. Женщине вменяют 18 эпизодов непристойного поведения с несовершеннолетними, изнасилование первой степени, изготовление двух материалов сексуального насилия над детьми, семь эпизодов компьютерного содействия в склонении несовершеннолетнего, незаконные коммуникации и преследование.

Мариса Ноэль находится в исправительном центре прихода Сент-Мартин. Подробности инцидентов и возраст пострадавших не раскрываются. Неизвестно, признала ли она вину и наняла ли адвоката.

Ранее в американском штате Аризона двух преподавательниц одной школы уличили в домогательствах к одному и тому же несовершеннолетнему ученику. В отношении 27-летней Хейли Бек и 47-летней Анджелы Бурлака собраны материалы для передачи в прокуратуру.

27-летняя преподавательница психологии и социологии Хейли Бек начала ухаживать за учеником в декабре 2024 года. Она делала за него домашние задания, завышала оценки, давала пользоваться своей машиной, покупала подарки, алкоголь и наркотики. Кроме того, женщина заплатила подростку более 600 долларов, называя себя его «мамочкой-спонсором». В тот период школьнику было 15–16 лет.