Суд арестовал мужчину, избившего до смерти знакомого на остановке в Пушкине

Пушкинский городской суд арестовал мужчину по фамилии Гердо, который до смерти избил знакомого на автобусной остановке на трассе М-8 «Холмогоры». Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Гердо В.С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 15 июня 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Злоумышленник совершил преступление 14 апреля. Тогда он был пьян и избил знакомого в ходе конфликта. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли.

