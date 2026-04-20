«СТРАНА.ua»: при стрельбе в Киеве погиб гитарист группы «Второе Солнце»
В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погиб гитарист группы «Второе Солнце» Игорь Савченко. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
Отмечается, что у мужчины остались жена и дочь.
18 апреля киевская полиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе.
По последним данным, погибли семь человек, 14 человек, в том числе ребёнок, пострадали.
Появились подробности об открывшем стрельбу в Киеве бывшем военном
Украинское издание «СТРАНА.ua» позже сообщило, что открывший стрельбу в Киеве был бывшим военным и судился за пенсию.