Снявшему на камеру убийство "соперника" ревнивому россиянину вынесли приговор

Суд в Забайкальском крае признал жителя Читы Эдуарда Дементьева виновным в убийстве из ревности с особой жестокостью и приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

В мае 2025 года Дементьев после совместного распития спиртных напитков в квартире у мужчины, с которым он познакомился накануне, на почве необоснованной ревности к своей знакомой решил убить хозяина дома, говорится в сообщении.

С этой целью злоумышленник нанес ему минимум 24 удара ножом в голову, лицо, шею, тело, верхние и нижние конечности, а также руками и ногами в голову, поделились подробностями в надзорном ведомстве.

Свои действия подсудимый снимал на камеру смартфона.

Он более получаса фиксировал на камеру мобильного телефона, комментировал, а также позировал с еще живым мужчиной, глумился и истязал его, после чего отправил видеозаписи предмету ревности, отметили в прокуратуре.

От полученных ранений с повреждением сердца потерпевший умер на месте преступления.

В итоге суд приговорил Дементьева к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор по делу об убийстве с особой жестокостью в законную силу не вступил.