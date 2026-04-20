В российском регионе нашли тело одного из двух подростков, пропавших в декабре

В Кемеровской области обнаружено тело девятилетнего мальчика, который вместе со своим старшим братом провалился под лёд в декабре 2025 года. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону, страшная находка была сделана на открытом участке реки Томь, расположенном примерно в семи километрах от посёлка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа.

Трагедия произошла 21 декабря прошлого года. В тот день двое братьев — девяти и четырнадцати лет — вышли на лёд реки Томь в районе посёлка Абагур-Лесной города Новокузнецка. Лёд, который в декабре ещё не успел как следует окрепнуть, не выдержал веса детей, и они провалились в ледяную воду. По предварительным данным, сильным течением обоих подростков унесло из полыньи. Сразу после случившегося были организованы масштабные поисковые работы, но тогда обнаружить детей не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. Ход расследования был поставлен на контроль региональной прокуратурой.

И вот спустя почти четыре месяца после трагедии следователям и спасателям удалось найти тело младшего из братьев. В настоящее время сотрудники СК провели осмотр места происшествия, изъяв все необходимые улики. Продолжается допрос свидетелей, а также выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Поисковые мероприятия не прекращены: тело старшего, четырнадцатилетнего подростка, до сих пор не найдено. Спасатели продолжают обследовать акваторию Томи в надежде обнаружить его останки и дать родственникам возможность предать тело земле.

Эта трагедия в очередной раз поднимает острую проблему безопасности детей в зимний период на водоёмах. Выход на тонкий, неокрепший лёд смертельно опасен, особенно в местах с быстрым течением.

Следователи продолжают работать над тем, чтобы выяснить все обстоятельства, при которых братья оказались на льду, и дать правовую оценку действиям или бездействию взрослых, которые должны были следить за детьми. Поиски продолжаются.