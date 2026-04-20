Женщина с гражданством Германии хотела устроить теракт на ведомственном объекте в Пятигорске Ставропольского края по заданию Украины. Взрыв предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии 1969 года рождения», — сказали в службе.

Так, вблизи одного из объектов силовых ведомств города было выявлено и заблокировано действие взрывного устройства. Оно лежало у женщины в рюкзаке, сообщили в ФСБ РФ.

Как выяснили специалисты, самодельное взрывное устройство было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами.

ФСБ предотвратила в Москве теракт против высокопоставленного правоохранителя

17 апреля московский суд арестовал троих соучастников попытки взорвать высокопоставленного силовика возле бизнес-центра с помощью электроскутера. Собеседник агентства ТАСС рассказал, что были арестованы гражданин Украины, приезжий из Молдавии и россиянин. Им предъявили обвинения в теракте, а также по другим статьям Уголовного кодекса России.

Ранее ФСБ заявила о задержании в Крыму агента СБУ.