Воспитатель российского детского сада избивала малышей ясельной группы

В Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада Северодвинска, подозреваемой в ненадлежащем воспитании и истязании несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с февраля по 9 апреля обвиняемая регулярно избивала двух воспитанников ясельной группы. Она также регулярно нецензурно выражалась в адрес детей и применяла самые разные непедагогические методы воздействия.

Несколько лет назад в Сочи закрыли частный детский сад, в котором воспитатели истязали детей.