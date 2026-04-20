Российский экс-министр попался за рулем под наркотиками

Экс-министра сельского хозяйства Удмуртии Михаила Юдина задержали за рулем с наркотиками. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 49-летний экс-министр находился за рулем автомобиля Belgee в состоянии наркотического опьянения. При досмотре салона полицейские обнаружили сверток канабиса и составили административные протоколы за незаконный оборот и потребление без назначения врача. Юдин признал вину, его отправили под арест на пять суток.

Во время последующих обысков в его доме нашли еще десять граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в значительном размере. Экс-министру грозит до трех лет заключения.

