Россиянина придавило грузовым лифтом в торговом центре

В Татарске Новосибирской области молодого человека придавило грузовым лифтом в торговом центре. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, россиянин является сотрудником одного из магазинов. Пострадавшего доставили в приемное отделение больницы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что на место происшествия выезжали оперативники. По факту произошедшего организована проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчину едва не придавило лифтом в жилом доме. В момент ЧП в лифте находились двое человек, а третий, рабочий, стал заходить внутрь, однако кабина подъемника рванула вверх. Россиянин чудом не пострадал — он смог быстро выбежать из нее.

Еще раньше житель Санкт-Петербурга проехался с питбулем в лифте и оказался в реанимации.