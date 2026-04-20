В Петербурге мужчина с ножом пробил колеса трех машин и напал на прохожего

В Петербурге неизвестный с ножом повредил несколько автомобилей и напал на местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Невском районе. Очевидцы рассказали, что мужчина с ножом проткнул колеса минимум трех машин — пострадали Audi, Logan и «Нива». Один из местных жителей попытался утихомирить агрессора, включил камеру и вступил с ним в конфликт, прохожий не серьезно не пострадал. На место вызвали полицию, но к тому моменту злоумышленник уже скрылся.

Перед этим он выбросил нож возле детского сада, расположенного неподалеку. Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются.

До этого в Краснодарском крае полиция задержала 47-летнего мужчину, который серпом повредил машины, стоявшие на парковке. Мужчина купил серп в хозяйственном магазине и, проходя мимо припаркованных машин, начал царапать их. Владельцы машин проводят техническую экспертизу для оценки ущерба. Задержанный не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка. Возбуждено уголовное дело.