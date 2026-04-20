За секс с коллегой на рабочем месте медсестру выгнали из психбольницы

В британском Уэльсе медсестру психиатрического отделения уволили и исключили из реестра после того, как дисциплинарная комиссия установила факты интимных отношений с коллегой прямо на рабочем месте. Инциденты произошли в больнице Гланргид в Бридженде.

Первый случай зафиксировали 4 марта 2021 года. Медсестра Кейт Салливан и ее коллега-мужчина работали в ночную смену в мужском отделении. Они попросили третью сотрудницу выйти из комнаты, после чего та услышала характерные звуки, которые продолжались около пяти минут.

В январе 2022 года та же коллега получила от Салливан два сообщения. 8 января медсестра написала, что только что занималась сексом в больнице. 17 января пришло еще одно: «Ха-ха, он только что переспал со мной». В обе ночи Салливан находилась на смене вместе с тем же мужчиной.

По правилам учреждения Салливан обязана была сообщить руководству о романе с коллегой. Она этого не сделала и скрывала отношения.

На заседании дисциплинарной комиссии медсестра все отрицала. Она утверждала, что придумала истории, чтобы привлечь внимание коллеги-женщины. Комиссия не поверила объяснениям. Выяснилось, что Салливан специально подстраивала график, чтобы работать в одни смены с любовником.

Женщина трудилась в отделении Rowan психиатрической больницы Гланргид. Там содержат только мужчин, в том числе заключенных с психическими расстройствами. Салливан занимала позицию старшей медсестры.

Комиссия по вопросам дисциплины пришла к выводу о грубом нарушении профессиональных стандартов. Медсестру уволили за серьезный проступок и исключили из реестра медработников. Она не явилась на слушания.

В другом случае двух преподавательниц одной школы в американском штате Аризона уличили в домогательствах к одному и тому же несовершеннолетнему ученику. В отношении 27-летней Хейли Бек и 47-летней Анджелы Бурлака собраны материалы для передачи в прокуратуру.

По версии следствия, 27-летняя преподавательница психологии и социологии Хейли Бек начала ухаживать за учеником в декабре 2024 года. Она делала за него домашние задания, завышала оценки, давала пользоваться своей машиной, покупала подарки, а также алкоголь и наркотики. Кроме того, женщина заплатила подростку более 600 долларов, называя себя его «мамочкой-спонсором». В тот период школьнику было 15–16 лет.