Глава минсельхоза Новосибирской области отправлен в отставку

В Новосибирской области отправлен в отставку министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. О принятом кадровом решении в ходе оперативного совещания в понедельник сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным "Интерфакса", в числе причин отставки Шинделова глава региона назвал "накопившиеся сигналы и претензии", "неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в реализации комплексной программы развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности".

По словам Андрея Травникова, преемник министра сельского хозяйства Новосибирской области будет определен уже на этой неделе. Андрей Шинделов занял пост заместителя председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства региона в июне 2024 года в статусе исполняющего обязанности. В августе того же года он был утвержден в министерской должности.