Названо чисто погибших при ударе США по предполагаемому судну наркоторговцев

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по утверждению военных, использовалось наркоторговцами. Об этом сообщает пресс-служба Южного командования вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что судно следовало по «известным маршрутам наркотрафика» и было задействовано в операциях по незаконной торговле наркотиками. В результате удара погибли трое мужчин, причастных к этой деятельности. Потерь среди американских военнослужащих нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.