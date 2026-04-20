Во Владивостоке бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку

Бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке. Об этом пишет Amur Mash. По данным Telegram-канала, 36-летний мужчина вломился в точку на Луговой и забрал средства для перевязки.

При этом он попал на камеры, благодаря чему его скоро нашли. Оказалось, что подозреваемый уже был судим. Как уточняет Amur Mash, против него возбудили уголовное дело о разбое, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО. 9 апреля в Москве полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на аптеку. Инцидент произошел на улице Судакова и попал на записи камер видеонаблюдения. В аптеку вошел молодой человек, достал из-под куртки кирпич и, угрожая им, потребовал деньги.

Он несколько раз ударил по стеклянной перегородке кассового окна. Испугавшись за свою жизнь, фармацевт отдала все наличные из кассы. Грабитель скрылся. Оперативники в течение нескольких часов установили личность подозреваемого — 27-летнего ранее судимого жителя Владимирской области.