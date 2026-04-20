В США разбился легкомоторный самолет

В американском штате Флорида произошло крушение легкомоторного самолета. Трагедия случилась 19 апреля в районе города Тампа, сообщает канал CBS News.

Находившийся за штурвалом воздушного судна пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По предварительной информации, частный самолет Cessna поднялся в небо рано утром по местному времени. Примерно в 08:35 воздушное судно по невыясненным пока причинам рухнуло на землю. Местом падения стал задний двор частного жилого дома.

В результате удара и последовавшей за ним детонации топливных баков на участке вспыхнул пожар. Само строение получило незначительные повреждения, его обитатели не пострадали. В настоящее время специалисты выясняют, что именно привело к потере управления.

Расследованием инцидента занялись сразу две структуры: Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США. Специалисты изучат обломки и параметры полета. Ожидается, что официальный отчет о причинах катастрофы будет готов в течение 30 дней.