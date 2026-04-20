Стало известно о смерти еще одной исследовательницы НЛО

В США при загадочных обстоятельствах не стало 34-летней Эми Эскридж, исследовательницы, изучавшей антигравитационные технологии, космос и феномен НЛО. Об этом сообщает Daily Mail.

Об уходе из жизни Эскридж стало известно еще четыре года назад, но сейчас интерес к этому делу значительно вырос в связи с серией смертей и исчезновений людей, связанных с космическими исследованиями. Происшествия обсуждались в конгрессе США.

Тело с огнестрельным ранением головы было найдено в Хантсвилле, штат Алабама, 11 июня 2022 года. Полиция и коронеры официально не объявляли причину, но независимые журналисты и конгрессмены утверждают, что улики говорят о насильственном характере смерти. Эскридж, основавшая Институт экзотических наук вместе со своим отцом, бывшим инженером НАСА, публично заявляла, что работает над раскрытием технологий, позволяющих управлять гравитацией.

Исследовательница опасалась за свою жизнь и даже говорила об этом публично. «Если ты высовываешь голову на публике, кто-нибудь заметит, если ее отрубят. Если делаешь это втайне — они закопают тебя, сожгут дом вместе с тобой в постели, и это даже не попадет в новости», — сказала она в эфире подкаста в 2020 году.

За несколько месяцев до происшествия она жаловалась на преследование, взломы и «направленные энергетические атаки», вызывавшие ожоги на теле. Журналист Майкл Шелленбергер в показаниях конгрессу назвал ее «жертвой частной аэрокосмической компании».

Эскридж стала 11-й в череде загадочных смертей и исчезновений ученых и военных, связанных с космическими или ядерными секретами США. Ранее в собственных домах были застрелены физик-ядерщик Нуну Лоурейру и астрофизик Карл Гриллмайр, а четверо сотрудников ядерных лабораторий и один специалист НАСА исчезли при странных обстоятельствах. В число пропавших входит и отставной генерал ВВС США Уильям Нил Маккасленд, которого называли «хранителем секретов НЛО».

По мнению конспирологов, Эми Эскридж стала жертвой целенаправленной кампании по устранению неудобных исследователей НЛО.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет рассказал о ходе работы над рассекречиванием правительственных документов, связанных с НЛО и внеземной жизнью. Он признался, что узнает правду только когда сам увидит подготовленные к публикации файлы.