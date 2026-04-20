Мужчина смертельно ранил восьмерых детей, из которых семеро были его собственными, в трех домах в Шривпорте в штате Луизиана. Призошедшее стало самой смертоносной массовой стрельбой в Соединенных Штатах с января 2024 года.

Погибшие - трое мальчиков и пять девочек в возрасте от 3 до 11 лет, сообщил офис коронера округа Каддо телеканалу CNN. Среди них было семь братьев и сестер, а также их двоюродный брат. Ранее полиция сообщила, что возраст жертв варьировался от 1 до 14 лет.

Капрал полиции Шривпорта Крис Борделон назвал имя стрелявшего - Шамар Элкинс. Власти не сообщили, что могло спровоцировать насилие, но Борделон заявил: детективы уверены, что стрельба была "полностью домашним инцидентом". Элкинсу был 31 год, согласно предыдущим полицейским отчетам, 13-летний мальчик получил травмы, сбежав из дома и прыгнув с крыши, сообщил Борделон. Ребенок получил "несколько переломов", и его ждет долгое восстановление.

Несколько детей пытались сбежать через заднюю дверь во время стрельбы, сообщила представитель штата Тэмми Фелпс. Также оказались ранены женщины. Жена Элкинса, мать его детей, получила "очень серьезные травмы". У второй пострадавшей, матери восьмого погибшего ребенка, "угрожающие жизни травмы", добавил Борделон.

Шамар Элкинс и его жена собирались развестись и должны были предстать в суде в понедельник, сообщила Кристал Браун, которая является двоюродной сестрой одной из раненых женщин. По ее словам, пара спорила из-за развода до стрельбы.

Согласно полицейскому отчету, в 2019 году Элкинса арестовали за применение огнестрельного оружия. Когда он забирал детей из школы, некий мужчина в машине направил на него пистолет, и Элкинс в ответ пять раз выстрелил по автомобилю.

После стрельбы по собственным детям Элкинс угнал автомобиль и попытался скрыться, но был смертельно ранен полицейскими. "Это ужасное событие потрясло весь город", - сказал мэр Шривпорта Том Арсено.