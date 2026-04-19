Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

Владимир Зеленский пообещал кадровые решения по всему командованию МВД Украины после стрельбы в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Министр примет кадровые решения по всей цепочке командования. Также необходимо пересмотреть протоколы реагирования на подобные ситуации, а также порядок набора и обучения патрульных», — написал он.

По его словам, при стрельбе пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Вечером 18 апреля украинец не справился с ситуацией и открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.