Восемь детей погибли в результате стрельбы в США

В американском городе Шривпорт, штат Луизиана, восемь детей погибли в результате стрельбы.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает NBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

— Возраст погибших — от одного года до 14 лет, — сообщил журналистам местный шериф Уэйн Смит.

По данным СМИ, инцидент произошел ночью в результате бытового конфликта. Нападавший угнал автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия, но был застрелен полицией во время преследования, говорится в материале.

12 марта мужчина в американском штате Мичиган врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы нет. Позже выяснилось, что подозреваемый в нападении на синагогу недавно потерял родных: они погибли в ходе ударов Израиля по Ливану.

О еще одном жутком инциденте стало известно зимой. В американском штате Миссури супружеской паре Шантел Спринг Хейфорд и Джерри Аллену Менису предъявили обвинения по делу о длительном и жестоком обращении с двумя подростками. По версии следствия, детей запирали в курятнике и стреляли по ним из пневматического оружия.