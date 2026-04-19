Российскую туристку похитил мафиози в Индонезии

Россиянка Наталия Рукавишникова улетела в Джакарту в отпуск на три месяца. Там она познакомилась с мужчиной, который оказался представителем местного криминала. Он не дал ей вернуться домой, похитив прямо из самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на брата потерпевшей.

Брат Наталии, Вячеслав рассказал, что неизвестные забрали его сестру «прямо из самолета». Она при этом кричала и звала на помощь, но помочь ей окружающие не смогли.

«Чтобы было понимание, человек который ее забрал, относится к местному криминалитету. Местная мафия, и финансовые средства у него были. Он с ней постоянно находится, снял ей комнату. Я написал, предложил ей несколько вариантов сбежать — но через полицию бесполезно, у него есть связи!» — рассказал Вячеслав.

По его словам, у девушки отобрали телефон и документы. Родственники изредка общаются с ней по видеосвязи, когда это позволяет похититель. Он утверждает, что привезет Наталию домой через месяц, но семья в это не верит.

По словам родных, 23 мая девушку поведут в посольство для продления визы. Наталии удалось тайно сфотографировать документы удерживающего ее мафиози.

Официальных комментариев пока нет.