Россиянку могут удерживать на Бали, родственники бьют тревогу

Гражданка России Наталия, находящаяся в Индонезии, может удерживаться местным жителем, который контролирует ее передвижения и связь с внешним миром. Родственники опасаются за ее безопасность. Об этом в воскресенье, 19 апреля, выяснило РИА Новости.

По словам семьи, девушка познакомилась с мужчиной в конце февраля на острове Бали. Родственники утверждают, что он ограничивает ее свободу: забирал паспорт и телефон, не позволяет покинуть страну, снимая с авиарейсов. Звонить она может только в его присутствии, а все сообщения он читает.

— Мы очень просим найти Наталию и помочь ей вернуться домой. Мы опасаемся за ее жизнь, — сообщили родственники в беседе с РИА Новости.

Семья полагает, что действия мужчины могут носить корыстный характер. В настоящее время родственники пытаются установить точное местонахождение Наталии и связаться с компетентными органами.

В конце февраля появилась информация, что россиянин заманивал жителей стран СНГ в рабство в кол-центры Мьянмы. Мужчину арестовали в Таиланде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.